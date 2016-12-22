Духовенство Русской церкви воздержится от осуждения в своих проповедях

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на епархиальном собрании духовенства столицы попросил избегать поучительной и обличительной риторики в тех проповедях, которые священнослужители произносят после богослужений.

"В проповеди необходимо избегать засилья обличительной или менторской риторики. Несомненно, (…) наследие нашей Церкви содержит немало обличений тех или иных пороков и даже исторических личностей, и порой эти обличения бывали весьма острыми и нелицеприятными. Но если именно обличение делается "фирменным стилем" проповедника, то люди начинают воспринимать его слова сначала с раздражением, затем — с досадой, и в конце концов — с иронией", — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он так же напомнил о необходимости воздерживаться от пересказа "псевдонаучных мифов", новостей, слухов, "сомнительных с сюжетов" из жизни святых, а так же от политических оценок.

"Мы должны помнить, что нас слушают с рассуждающим и нередко критическим вниманием. Поэтому каждое наше слово должно быть обдуманным и взвешенным. Неудачные и неуместные слова проповеди становятся соблазном для людей и мешают их спасению", — подчеркнул патриарх.