Основы православия в этом году изучает почти половина школьников Москвы

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Процент выбора модуля "Основы православной культуры" в московских школах по сравнению с прошлым годом вырос на 6,57% и составил на 2016/2017 учебный год 40,12%, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на заседании епархиального собрания столицы.

Предстоятель Русской церкви так же рассказал, что в течение 2016 года методисты и представители духовенства посещали родительские собрания по выбору модулей комплексного учебного курса "Основы светской этики и религиозных культур".

"Радует, что эта практика становится традиционной, и школы охотнее приглашают представителей Церкви для встречи с родителями", — отметил первоиерарх.

Так же РПЦ начала работу по созданию на базе 11 московских приходов Центров дополнительного образования для детей. В таких учреждениях будут реализовываться программы дополнительного образования на основе государственной лицензии и при бюджетном финансировании. Если полученный опыт окажется удачным, он будет предложен и другим московским приходам.

"Впрочем, претендовать на получение государственной лицензии можно будет лишь при наличии целого ряда условий, в том числе — при соответствии помещений государственным требованиям", — заключил патриарх Кирилл.

Курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), введенный в 2012 году по всей России для учащихся четвертых классов, предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Курс ОРКСЭ изучается в течение всего 4-го класса из расчета один час в неделю.