В РПЦ заявили, что проблема отпевания покойников самозванцами сходит на нет

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Благодаря плодотворному диалогу между Русской православной церковью и бюджетным предприятием "Ритуал" проблема, когда на кладбищах и в моргах отпевание покойников совершают самозванцы, со следующего года сойдет на нет, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании духовенства столицы.

"В совершении богослужений на кладбищах и в моргах, увы, нередко действуют заштатные клирики из других епархий, запрещенные клирики или даже самозванцы, не имеющие права совершать какие-либо священнодействия. В этом году состоялся плодотворный диалог с руководством государственного бюджетного предприятия "Ритуал" города Москвы. Был установлен определенный порядок совершения отпеваний в московских моргах, который, надеемся, будет способствовать тому, чтобы упомянутая проблема сошла на нет", — сказал патриарх.

Он пояснил, что отдал распоряжение, согласно которому в каждом викариатстве назначены священнослужители, ответственные за совершение треб в моргах. В их обязанности входит составление графика дежурств священнослужителей при специализированных учреждениях, ведение учета отпеваний, контроль за тем, чтобы их не совершали клирики не Московской епархии и самозванцы.

Предстоятель РПЦ также обратил внимание собравшихся на то, что в настоящее время ведется законопроектная работа, которая, в частности, позволит определить статус кладбищ, находящихся на территории храмов и монастырей.