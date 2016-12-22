В храме Христа Спасителя началось отпевание Андрея Карлова

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В храме Христа Спасителя началось отпевание посла России в Турции Андрея Карлова, которое совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Высокопоставленный российский дипломат был убит в результате вооруженного нападения в Анкаре в понедельник на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.

Гроб с телом Андрея Карлова после церемонии прощания, прошедшей в четверг утром в министерстве иностранных дел РФ, прибыл в главный кафедральный храм столицы. Отпевание возглавил патриарх Кирилл, лично, по его словам, знавший дипломата.

В бытность послом РФ в КНДР в 2001-2006 годах, Карлов много сделал для развития там церковной жизни, в частности, содействовал строительству православного храма.