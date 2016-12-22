Муфтий: государство должно регулировать межрелигиозные отношения в РФ

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Светские власти должны регулировать межрелигиозные отношения в РФ, чтобы не возникли ситуации, когда одна доминирующая религиозная организация начинает притеснять другие, заявил муфтий Альбир Крганов на "круглом столе" "Ксенофобия и экстремизм: проблемы и профилактика", прошедшем в Общественной палате РФ.

"Светская власть в многонациональной и многорелигиозной стране, как Россия, должна быть определяющей. А то могут возникнуть проблемы. При всем уважении к нашим религиозным традициям, все же должно быть верховенство закона", — сказал Крганов.

По его словам, в противном случае могут возникнуть ситуации, когда в регионах с преобладающим количеством приверженцев той или иной веры все остальные религиозные меньшинства будут притесняться.

Муфтий также призвал к соблюдению конституции, согласно которой законы государства едины для всех религий, чтобы не было случаев, когда мусульманкам пытаются запретить приходить в светский вуз в платке, но в это же время на территории этого учебного заведения сооружается православный храм.

Ранее в СМИ появились сообщения, что охрана московского Института международных отношений отказалась впускать в вуз абитуриентку в хиджабе. Позднее в Минобрнауки России заявили о недопустимости ограничения доступа студентов в вуз по внешним признакам. Там отметили, что требования к внешнему виду студентов должны быть установлены правилами внутреннего распорядка вуза, а администрация вуза должна следить за их выполнением.