Добрая воля: как стать волонтером?

Пятого декабря отмечается Международный день добровольцев. Что можно считать волонтерством, кому помогать и с чего начать, рассказали в эфире радио Sputnik волонтеры Лариса Быстрова и Диана Салимгареева.

Волонтеры – люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Помогать может каждый. Нет жестких критериев отбора, чтобы стать волонтером. Нужно лишь искреннее желание помочь и набор личностных, нравственных качеств.

Сколько в России волонтеров? Куда обратиться, если есть желание помогать? Какие трудности поджидают на пути? Своим опытом поделились в эфире радио Sputnik начальник управления молодежной политики РГСУ, доцент, кандидат философских наук Лариса Быстрова и координатор мероприятий благотворительного проекта "Мечтай со мной", участник Международного форума добровольцев Диана Салимгареева.

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