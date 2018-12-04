Почему люди верят в теории заговора?

Теории заговора становятся популярнее день ото дня. Почему конспирология так привлекает людей и с чем это связано, рассказали в эфире радио Sputnik политологи Леонид Крутаков и Татьяна Яшкова.

Масонские заговоры, заговор банкиров или нефтяников – абсолютно неважно кто и какой заговор пытается разгадать. Чаще всего это просто интерес к тому или иному событию. С другой стороны, если все происходящее вокруг возвращает к мысли о заговоре, так ли эта теория неверна? Почему теории заговора чаще всего связаны с политическими и экономическими кризисами? Кто, где и для каких целей использует конспирологию? И при чем тут Ротшильды и Рокфеллеры?

Об этом в эфире радио Sputnik рассуждают политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков и доктор политических наук, профессор, член-корреспондент Академии геополитических проблем, профессор кафедры философии и политологии Академии труда и социальных отношений Татьяна Яшкова.

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