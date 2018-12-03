Инвалиды и общество: борьба со стереотипами

Третьего декабря отмечают Международный день инвалидов. Своим опытом – как продолжать активную и насыщенную жизнь, в эфире радио Sputnik поделились тату-мастер, художник и модель Анастасия Шкода и посол мира, почетный гражданин России Елена Волохова.

По данным Росстата, в России 12 миллионов людей – с ограниченными возможностями. Это более 8% населения страны. День инвалидов помогает не только привлекать внимание широкой общественности к проблемам инвалидов и продвигать их права во всех сферах общественной жизни, но и формировать правильное отношение детей к людям с ограниченными возможностями.

Своим жизненным опытом с радио Sputnik поделились тату-мастер, художник и модель Анастасия Шкода и посол мира, почетный гражданин России, дважды серебряный призер международных соревнований по паракарате, член сборной команды России по прыжкам с парашютом, президент благотворительных фондов "Подари любовь миру" и "Звездный путь", модель международных показов мод Елена Волохова.

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