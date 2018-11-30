Что такое СПИД: правда и мифы

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в эфире радио Sputnik говорим о том, как остановить распространении ВИЧ-инфекции.

Число ВИЧ-инфицированных людей во всем мире растет год от года, несмотря на все усилия мировой общественности. К сожалению, до сих пор так и не удалось разработать вакцину против вируса иммунодефицита человека. Но, несмотря на это, сегодня ВИЧ-положительный человек может жить полноценной жизнью, просто проходя терапию, которая доступна каждому.

Что нужно знать о вирусе и как с ним жить? Об этом в эфире радио Sputnik говорим с председателем координационного совета всероссийской общественной организации "Объединение людей, живущих с ВИЧ" Владимиром Маяновским и руководителем Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексеем Мазусом.

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