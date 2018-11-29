Бондаренко vs Эскин: куда поведет Грузию Саломе Зурабишвили?

Вступление Саломе Зурабишвили в должность президента Грузии состоится 16 декабря. Что ждет российско-грузинские отношения при новом президенте – об этом в эфире радио Sputnik рассуждают политолог Олег Бондаренко и израильский публицист Авигдор Эскин.

Президентские выборы в Грузии закончились победой Саломе Зурабишвили – независимого кандидата, заручившегося поддержкой правящей партии "Грузинская мечта" и ее лидера Бидзины Иванишвили. Жители Грузии сказали "нет" Григолу Вашадзе – кандидату от "Единого национального движения", пользующегося поддержкой бывшего президента Михаила Саакашвили.

В стане оппозиции, поддержавшей Вашадзе, говорят о фальсификациях в ходе выборов. Сам Саакашвили призвал своих сторонников выйти на улицы и не признал результаты выборов законными. Однако его сторонники в самой Грузии не спешат с массовыми выступлениями. Означает ли победа Зурабишвили нежелание граждан Грузии быть свидетелями возвращения беглого Саакашвили?

Результаты президентских выборов в Грузии и перспективы нового главы государства в эфире радио Sputnik разбирают директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко и израильский публицист Авигдор Эскин.

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