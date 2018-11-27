Благотворительность: как помочь другим и не стать жертвой мошенников

"Щедрый вторник" – благотворительная акция, которая проводится по всему миру в последний вторник ноября. Россия принимает участие в ней уже третий раз. Кто и кому помогает в рамках акции и как не стать жертвой мошенников, говорим в эфире радио Sputnik.

Еще один повод творить добро – акция "Щедрый вторник". Давно существующая на Западе, в Россию она пришла всего три года назад. В этот день люди не только становятся участниками благотворительных акций, но и активно рассказывают и о самой инициативе, и о своих поступках. Директор по маркетингу и коммуникациям фонда "КАФ" Светлана Горбачева в эфире радио Sputnik рассказала о главных изменениях в добровольчестве и филантропии.

"У нас глубокие корни меценатства и филантропии в стране еще с царских времен. В советское время был перерыв. Но в 90-х годах вместе с крупным бизнесом и современными институциями в стране появились благотворительные фонды, которые стали заниматься системной благотворительностью. Сейчас благотворительность приобретает очень разные формы. Это может быть и помощь соседу или знакомому человеку, донорство крови или волонтерские акции. А может быть и системная "вдумчивая" благотворительность, связанная с большими деньгами и серьезными социальными инвестициями", – сказала Светлана Горбачева.

О том, как помочь другим и при этом не стать жертвой мошенников, рассказала директор по развитию Фонда по борьбе с инсультом "ОРБИ" Екатерина Мелова.

"Существуют проверенные фонды. Потому мы и призываем помогать через фонды. Это надежнее, потому что мы проверяем всю информацию. Вот в нашем фонде есть медицинские эксперты. Ведь мы не врачи, мы не можем принимать решения о диагнозах. И наша медкомиссия рассматривает документы подопечных, решает, что будет эффективнее – операция или реабилитация. Фонды ведут системную работу, и многим из них можно доверять", – добавила Екатерина Мелова.

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