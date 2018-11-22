Неизбежное будущее: запретят ли аборты в России?

Двадцать второго ноября 1936 года в СССР был утвержден порядок искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям. Никакие другие причины, кроме угрозы жизни матери, поводом для аборта не считались. Вспоминаем историю в эфире радио Sputnik.

В 1936 году в СССР было принято постановление ЦИК и Совнаркома, запрещавшее аборты. Искусственное прерывание беременности было возможно только по медицинским показаниям. Поэтому 22 ноября того же года вышел еще один документ, в котором разъяснялся порядок действий докторов в таких случаях.

Аборты и средства контрацепции, нравы прошлого и настоящего и то, как сегодня семьи решают вопрос деторождения, обсуждаем в эфире радио Sputnik с директором Института биополитики и пронатализма, демографом, кандидатом исторических наук Сергеем Чесноковым и культурологом, руководителем общественного проекта "Русская инициатива" Юлией Серебрянской.

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