Федор Юрчихин: космонавт – это множество профессий, связанных одним словом

Летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин возглавил Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Командир космического корабля рассказал радио Sputnik о новых программах, простых желаниях в невесомости, "малой Китайской стене" и рождении анекдотов.

Центр "Космонавтика и авиация" в павильоне №34 "Космос" на ВДНХ развивает образовательную и просветительскую деятельность, возвращая мальчишкам яркую мечту – однажды полететь к звездам. На счету летчика-космонавта РФ, Героя России Федора Юрчихина пять космических полетов и девять выходов в открытый космос. Общая продолжительность полетов составила 672 суток, 20 часов и 39 минут. Постоянный эксперт, знакомый многим посетителям павильона, он продолжил популяризацию отечественной космонавтики в должности президента Центра.

"В моем детстве каждый мальчишка мечтал стать космонавтом. Уверен, что благодаря уникальной, постоянно пополняющейся экспозиции крупнейшего космического музея страны, благодаря множеству образовательных программ и познавательных мероприятий, мы сделаем космос доступнее и ближе. Профессия космонавта для каждого из нас имеет свои грани, но она, безусловно, дает такие знания, навыки и стимулы, которых больше нигде не получить в таком объеме. Это развитие лидерских качеств, способность быстро принимать верные решения, превозмогая страх в непредвиденных ситуациях, навыки оказания медицинской помощи разной степени сложности, знания в области астрономии и других наук. Поэтому я для себя вывел следующее определение: космонавт – это множество профессий, связанных одним словом", – сказал Федор Юрчихин в интервью радио Sputnik.

Каковы простые желания космонавта, долго живущего в невесомости, и где искать улетевшие предметы? Как выглядят звезды и Луна из иллюминатора? Что делать, если в полете выпала пломба? Это исполнение мечты – стать командиром космического корабля? И из чего рождаются авторские космонавтские анекдоты? На все эти вопросы Федор Юрчихин также ответил в эфире радио Sputnik.

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