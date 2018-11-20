Не в своем теле: как изменить пол и стать счастливым?

Двадцатое ноября – День памяти трансгендеров, посвященный убитым на почве ксенофобии. С какими проблемами сталкиваются трансгендеры в России и какие существуют возможности "перехода"? Готово ли общество признавать их права? Обсуждаем в эфире радио Sputnik.

В 1999 году в память об убитой на почве ксенофобии темнокожей Рите Хестер ЛГБТ-активисты Сан-Франциско объявили 20 ноября Днем памяти трансгендеров. О том, что нападение было совершено на почве ненависти, свидетельствует тот факт, что преступник ничего не взял из квартиры. Смерть Риты вдохновила жителей Бостона, в котором произошло преступление, провести через неделю после убийства вахту памяти с зажженными свечами. В ней приняли участие сотни людей.

В День памяти трансгендеров говорим в эфире радио Sputnik о том, как обуздать насилие и неприятие, с какими проблемами сталкиваются те, кто считает, что родился не в своем теле, и признает ли общество права трансгендеров. У нас в гостях – Никита Морт и Ольга Воронова.

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