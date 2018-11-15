Три десятилетия реформ: чем обернулся переход России к рыночной экономике?

Пятнадцатого ноября 1991 года президент Борис Ельцин подписал указы о переходе России к рыночной экономике. К чему это привело и насколько было оправдано, обсуждаем в эфире радио Sputnik.

Пятнадцатого ноября 1991 года президент Борис Ельцин сформировал новое правительство РСФСР и подписал пакет из десяти указов о переходе страны к рыночной экономике. Так в России появилось первое российское правительство реформ. Егор Гайдар был назначен заместителем председателя кабмина и отвечал за финансово-экономический блок, в 1992 году он стал первым вице-премьером.

Верный ли курс выбрали реформаторы и был ли у них выбор, обсуждаем в эфире радио Sputnik с первым заместителем декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорем Ковалевым и аналитиком группы компаний "Финам" Алексеем Кореневым.

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