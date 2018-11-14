Жизнь до и после Белого дома: в США вышла книга Мишель Обамы

Тринадцатого ноября вышла в свет книга Мишель Обамы "Становление". Какими откровениями поделилась бывшая первая леди, обсуждаем в эфире радио Sputnik.

Увесистое "Становление" (Becoming) – 426 страниц текста, который перевели на 24 языка. По предзаказам книга Мишель Обамы заняла первое место на Amazon. В продажу она поступила 13 ноября, а впереди у супруги 44-го президента США мощная кампания по продвижению. Мишель проедет по главным городам страны, где будет представлять свою автобиографию, которая, как ожидается, принесет ей миллионы. "Становление" также, скорее всего, подогреет слухи о том, что экс-первая леди пойдет в политику, хотя сама Мишель категорически это опровергает.

О первой книге Мишель Обамы говорим в эфире радио Sputnik с политологом-американистом Рафаэлем Ордуханяном и политологом Александром Ведруссовым.

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