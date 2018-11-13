Жить спортом: что ждет сборную России по футболу в ноябре?

Главный тренер национальной команды впервые призвал под знамена сборной России бразильца Ари. Он совсем недавно получил российский паспорт, но еще до этого неоднократно заявлял о своем желании играть в сборной. Впереди – две важные встречи. Внимание сейчас приковано к предстоящему матчу против сборной Германии, но решающей, конечно, будет встреча с командой Швеции в рамках Лиги наций УЕФА.
О перспективах российской сборной в ноябре рассказывает спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов: