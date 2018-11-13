Жить спортом: что ждет сборную России по футболу в ноябре?

Сборная России по футболу готовится к товарищескому матчу со сборной Германии. Потом нашей команде предстоит решающий поединок против Швеции в Лиге наций УЕФА. О перспективах российской сборной рассказывает спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов.

Главный тренер национальной команды впервые призвал под знамена сборной России бразильца Ари. Он совсем недавно получил российский паспорт, но еще до этого неоднократно заявлял о своем желании играть в сборной. Впереди – две важные встречи. Внимание сейчас приковано к предстоящему матчу против сборной Германии, но решающей, конечно, будет встреча с командой Швеции в рамках Лиги наций УЕФА.

О перспективах российской сборной в ноябре рассказывает спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов:



