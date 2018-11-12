Работа каскадеров: риск как образ жизни

Двенадцатого ноября 1859 года в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые выступил на воздушной трапеции. А в 1910 году был исполнен первый кинотрюк: каскадер прыгнул в реку из горящего воздушного шара. О каскадерах, трюках и рисках – в эфире радио Sputnik.

Два знаковых события в мире артистов и каскадеров произошли в один день – 12 ноября – с перерывом почти в полвека. В 1859 году артист парижского цирка Жюль Леотар впервые выступил на воздушной трапеции. А в 1910-м в Нью-Йорке был продемонстрирован первый кинотрюк – каскадер прыгнул в реку Гудзон из горящего воздушного шара.

О работе современных каскадеров в эфире радио Sputnik рассказывают экстремал, роуп-джампер команды Backstage Moscow Евгений Яковлев и каскадер фильма "Крепкий орешек-5" Александра Головлева.

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