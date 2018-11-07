"Приют для опьяневших": нужны ли обществу вытрезвители?

Первый в России вытрезвитель – "приют для опьяневших" – появился 116 лет назад в Туле. Нужно ли вернуть в стране систему вытрезвителей и лечебно-трудовых профилакториев, обсуждаем в эфире радио Sputnik с лидером движения "Гражданское право" Павлом Пятницким.

Седьмого ноября 1902 года можно считать днем рождения вытрезвителя в России. В этот день в столице оружейников – Туле – по инициативе врача Федора Сергеевича Архангельского открылся первый в стране вытрезвитель, который сначала назвали "приют для опьяневших". В СССР система приемников для лиц, находящихся в средней стадии опьянения, работала исправно. Правда, "клиентам" грозил штраф и фото на "доске позора". Последний вытрезвитель в России закрылся в 2011 году.

Общественный деятель, лидер движения "Гражданское право" Павел Пятницкий считает, что решение о ликвидации таких учреждений было опрометчивым.

"Если мы посмотрим на крупные города, то ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге мы уже не встречаем столько валяющихся под забором пьяниц, как раньше. Но если мы отъедем от Москвы на 30-50 километров, то этих людей мы увидим. Профессионалы – медики, сотрудники полиции – однозначно говорят, что медвытрезвители нужно вернуть. По-хорошему, я бы вернул даже и ЛТП (лечебно-трудовые профилактории). Но сегодня позиция государства такова, что нельзя возвращать ЛТП, поскольку это ограничение свободы без решения суда", – сказал Павел Пятницкий.

Все "за" и "против" возвращения системы вытрезвителей в России обсуждаем в эфире радио Sputnik.

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