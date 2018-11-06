Конец эпохи КПСС: как начиналась история новой России

Деятельность КПСС и Коммунистической партии РСФСР была прекращена 6 ноября 1991 года указом президента Бориса Ельцина. О том, как эту новость восприняли россияне, вспоминаем в эфире радио Sputnik.

Коммунистическую партию Советского Союза и компартию РСФСР распустили 6 ноября 1991 года – соответствующий указ издал президент Борис Ельцин. Имущество партий подлежало национализации, а организационные структуры предписывалось распустить. Несколько пунктов указа от 6 ноября вызвали нарекания со стороны группы народных депутатов, и в 1992 году на нескольких заседаниях Конституционного суда Российской Федерации была подтверждена правомерность указа в целом.

О том, как прекращение деятельности КПСС восприняли рядовые россияне и народные избранники, в эфире радио Sputnik вспоминают бывший народный депутат РСФСР Илья Константинов и генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

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