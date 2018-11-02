Возрождение османизма: вернется ли Турция к монархии?

Почти столетие Турция живет по законам республики, завещанным Мустафой Кемалем Ататюрком. Считается, что Османская империя прекратила существование 96 лет назад – 1 ноября 1922 года – после поражения в Первой мировой войне и потери значительной части территории. Но насколько стабильными оказались правила общественной и политической организации страны, оставленные Ататюрком?
В Стамбуле и Анкаре все чаще говорят о возрождении идей османизма и об отказе страны от светской модели развития. Эту тему обсуждаем с политологом, кандидатом исторических наук Михаилом Смолиным.
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