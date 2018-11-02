Возрождение османизма: вернется ли Турция к монархии?

Османская империя прекратила свое существование в ноябре 1922 года. Спустя почти век в Анкаре и Стамбуле говорят о возрождении идей османизма. К чему это может привести? Обсуждаем в эфире радио Sputnik.

Почти столетие Турция живет по законам республики, завещанным Мустафой Кемалем Ататюрком. Считается, что Османская империя прекратила существование 96 лет назад – 1 ноября 1922 года – после поражения в Первой мировой войне и потери значительной части территории. Но насколько стабильными оказались правила общественной и политической организации страны, оставленные Ататюрком?

В Стамбуле и Анкаре все чаще говорят о возрождении идей османизма и об отказе страны от светской модели развития. Эту тему обсуждаем с политологом, кандидатом исторических наук Михаилом Смолиным.

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