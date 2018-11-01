"Тайная операция": изменились ли методы ЦРУ со времен холодной войны?

В своей новой книге "Тайная операция: Рейган, ЦРУ и битвы холодной войны в Польше" старший советник Международной программы безопасности в американском Центре стратегических и международных исследований Сет Джонс изложил факты поддержки спецслужбами США оппозиционного движения в Восточной Европе. В ней же содержится призыв действовать против России теми же старыми и проверенными методами, что и в годы советско-американского противостояния.
Так изменились ли настроения в Белом доме и в Лэнгли? Об этом в эфире радио Sputnik рассуждают публицист Авигдор Эскин и директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.
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