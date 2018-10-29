Пресс-секретарь МККК в Москве: наравне с продуктами людям нужен Wi-Fi

Общество помощи раненым на войне, которое позднее получило название Международный комитет Красного Креста, было основано 155 лет назад. И уже через четыре года стало работать в России. Кому и как помогает Красный Крест сегодня, обсуждаем в эфире радио Sputnik.

Краснодарское отделение Красного Креста начало сбор средств для помощи пострадавшим от наводнения на Кубани, сирийский Красный Полумесяц доставил гуманитарную помощь жителям района сирийского города Хасеке на северо-западе страны. И это только две операции, которые проводит сейчас международная организация, основанная более полутора веков назад.

По словам пресс-секретаря Международного комитета Красного Креста в Москве Галины Бальзамовой, в последнее время меняется даже отношение людей в зонах конфликтов к тому, что им необходимо в первую очередь.

"Есть доля правды в том, что подстраиваться под сегодняшние реалии – это очень важно. Меняются конфликты, меняются реалии, меняются даже потребности людей. Если раньше самым главным было снабжение продуктами питания, то сейчас абсолютно наравне с этим люди говорят, что им нужен доступ к Wi-Fi. Потому что если у них нет доступа в интернет, то они не могут связаться с родными и близкими. И мы везде на местах адаптируем свою деятельность к потребностям людей", – рассказала Галина Бальзамова в эфире радио Sputnik.

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