Российский общепит: что есть, чтобы жить?

"Рыбному дню" в России – 42 года. Постановление о его введении ЦК КПСС издал 26 октября 1976 года. Как за почти полвека изменился общепит в России и где есть, чтобы не навредить здоровью, разбираемся в эфире радио Sputnik.

Двадцать шестого октября 1976 года ЦК КПСС издал постановление о введении "рыбного дня". Формально это объяснялось пользой для здоровья советского гражданина. Но бытует мнение, что обязав столовые продавать по четвергам рыбные блюда, правительство намеревалось снизить спрос на дефицитное мясо.

Как изменился российский общепит за последние десятилетия, чем он отличается от западного и что общего между фастфудом, кондитерскими изделиями и полуфабрикатами? На эти вопросы в эфире радио Sputnik отвечают действующий член Федерации рестораторов и отельеров Денис Шапиро и врач-диетолог Елена Соломатина.

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