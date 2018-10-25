Террористическая угроза: какие страны под ударом?

Сотрудники ФСБ в 2018 году пресекли 15 терактов. О террористической угрозе в России и в мире рассуждают в эфире радио Sputnik публицист Авигдор Эскин и полковник запаса, писатель Владимир Кошелев.

Более 26 преступлений террористической направленности (из них 15 – терактов) предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности за последние 9 месяцев. Об этом в Кремле на церемонии назначения высших офицеров и прокуроров сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом, последовательно снижать уровень террористических угроз", – сказал глава государства.

Об уровне террористической угрозы в России и в мире и о том, как на него влияют события на Ближнем Востоке и в Европе, в эфире радио Sputnik рассуждают публицист Авигдор Эскин и заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса, писатель Владимир Кошелев.

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