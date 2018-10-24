Пришельцы или прогрессоры: как Древний Египет стал развитой цивилизацией?

"Да будет так", – гласит подпись Клеопатры на одном из указов. И это единственный известный автограф царицы. Ученые Берлинского музея обнаружили его 24 октября 2000 года. А это значит, что Древний Египет по-прежнему полон тайн. О них говорим в эфире радио Sputnik.

Единственный в мире автограф легендарной Клеопатры сотрудники Египетского музея Берлина обнаружили 18 лет назад. На древнегреческом языке царица начертала "Да будет так", одобрив таким образом один из указов. Но сколько еще тайн хранит Древний Египет? Ученые до сих пор спорят, как возникла эта цивилизация и что стало толчком к стремительному развитию технологий, науки и культуры.

Археолог, специалист по истории и археологии Древнего Египта Андрей Жуков в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на загадку резкого подъема во всех сферах жизни древнеегипетской цивилизации.

"Судя по археологическим материалам, это был резкий культурологический скачок. Как если бы сегодня была крестьянская деревня, а завтра уже стоят небоскребы. Поэтому, на мой взгляд, это одна из самых серьезных проблем, связанных не только с Древним Египтом, но и с любой развитой первой цивилизацией в любой части мира – будь то Ближний Восток, Индия, Мексика, Перу…", – сказал Андрей Жуков.

Есть даже версия о том, что первым цивилизациям помогли пришельцы с других планет. Но все же ученые, по словам археолога, больше склоняются к другой гипотезе: якобы первые цивилизации по всему миру помогали строить так называемые "прогрессоры" – уцелевшие представители интеллектуальной элиты еще более ранних цивилизаций.

"Помимо помощи пришельцев есть и другая концепция – "гипотеза прогрессоров". Неожиданный "взрыв" первых цивилизаций связан с человеческими "прогрессорами", то есть с представителями предыдущей развитой цивилизации или цивилизаций, погибших в глобальной катастрофе. Но остались некоторые представители элиты – ученые, жрецы, представители знати – которые и начали восстанавливать человеческую цивилизацию в различных точках земного шара. И, кстати говоря, мифология целого ряда народов, в том числе и Древнего Египта, об этом свидетельствует", – рассказал Андрей Жуков.

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