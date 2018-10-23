Жить спортом: Каррера покинул "Спартак"… Что дальше?

Руководство футбольного клуба "Спартак" накануне освободило от должности главного тренера Массимо Карреру, под чьим руководством "красно-белые" впервые за 16 лет выиграли чемпионат России. Спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов – о будущем клуба.

Московский футбольный клуб "Спартак" в воскресенье, 21 октября, в 11-м туре Российской премьер-лиги на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" (2:3) и потерпел третье подряд домашнее поражение в чемпионате. После матча главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера произнес пророческую фразу: "Может, дело во мне?". На следующий день итальянский специалист лишился своего поста, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рауль Рианчо.

Спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов рассуждает о будущем футбольного клуба без Карреры: