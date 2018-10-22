Деньги на гуслях: социальный бизнес из древности

Франшиза, инвестиционные планы, краудфандинг, расширение маркетинговой линейки… Не поверите, но это все – об изготовлении русского народного инструмента. Можно ли построить бизнес на гуслях, обсуждаем в эфире радио Sputnik.

Существует миф, что предпринимательство несвойственно русской натуре. Однако исторические факты свидетельствуют об обратном. Русские купцы XVIII-XIX веков были не только успешны в своем деле, но и известны меценатством и, как сказали бы сейчас, социальным предпринимательством. Для многих из них идеи духовности были важнее прибыли.

С изучения истории и культуры родного края началась и бизнес-история Сергея Горчакова. Молодой парень из Санкт-Петербурга оставил свой бизнес в городе и занялся восстановлением древнего промысла в небольшом селе в Тверской области.

Историю бизнеса, построенного на древнем искусстве, в эфире радио Sputnik рассказывают предприниматель, основатель мануфактуры "Мир гуслей" Сергей Горчаков и исследователь народного костюма Александра Скворцова.

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