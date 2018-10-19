Жить спортом: Лига наций – Украина и Грузия идут на повышение

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Четвертый тур розыгрыша Лиги наций завершен. Украина выиграла третий матч подряд и пошла на повышение. В более сильный дивизион попадает и национальная команда Грузии. Обзор игр провел спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов.