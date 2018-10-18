Как всем спастись: в мире начинаются учения по подготовке к землетрясениям

Масштабные учения по подготовке к землетрясению Great ShakeOut Earthquake Drills стартуют сегодня во всем мире. Можно ли предсказать землетрясения и как к ним готовиться? Беспомощно ли человечество перед стихией? Говорим об этом в эфире радио Sputnik.

Только осенью 2018 года в мире произошло восемь крупных землетрясений. Число погибших и пострадавших за два месяца приближается к нескольким тысячам. Индонезия, Эквадор, Новая Зеландия, Япония – география катастроф охватывает почти всю Землю. Учения Great ShakeOut Earthquake Drills проводятся ежегодно по всему миру. Цель – научить людей действовать в чрезвычайных ситуациях, связанных с землетрясением: что делать во время стихийного бедствия, как вести себя сразу после катастрофы.

Но можно ли предсказать разрушительные землетрясения? Как обезопасить людей, живущих в зонах повышенной сейсмичности? В гостях радио Sputnik на эти вопросы отвечают дайвер-спасатель, врач, преподаватель медицины катастроф Иван Аксенов и главный научный сотрудник Лаборатории методов прогноза землетрясений Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, профессор Феликс Аптикаев.

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