Советы психотерапевта: как преодолеть провал и двигаться дальше?

Премьера "Чайки" Антона Чехова 17 октября 1896 года завершилась полным провалом. Если от неудач не застрахованы даже самые талантливые, что говорить о простых людях? О том, как не опустить руки после провала и прийти к успеху, рассказываем в эфире радио Sputnik.

Даже у великих людей не всегда все идет гладко. Так, 17 октября 1896 года полным провалом завершилась премьера пьесы Антона Чехова "Чайка". Писатель после этого зарекся писать что-либо для сцены. Правда, спустя время Антон Павлович все же переборол себя и написал еще "Дядю Ваню", "Трех сестер" и "Вишневый сад".

Как относиться к провалам и неудачам? Как собрать волю в кулак и двигаться дальше? В эфире радио Sputnik выясняем с филологом, психотерапевтом, бизнес-тренером Андреем Левченко.

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