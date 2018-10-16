От Изауры до Каменской: как изменились "мыльные оперы"?

Тридцать лет назад советские телезрители массово прильнули к экранам – Центральное телевидение начало показ сериала "Рабыня Изаура". Как изменились "мыльные оперы" с тех пор и почему они по-прежнему востребованы, обсуждаем в эфире радио Sputnik.

История о непростой жизни бразильской рабыни-квартеронки Изауры и зверствах плантатора Леонсио 30 лет назад всколыхнула советских телезрителей всех возрастов. За перипетиями любви и ненависти героев сериала "Рабыня Изаура", снятого в 1976 году, но впервые показанного по Центральному телевидению СССР лишь в 1988-м, следили и дома, и на работе, обсуждали и в школах, и в министерствах. Затем на экранах появились "Богатые тоже плачут", "Просто Мария" и, наконец, сериалы отечественного производства – от "Бумера" до "Каменской".

Почему зрители по-прежнему готовы смотреть сериалы, что изменилось, а что остается постоянным в "мыльных операх"? На вопросы радио Sputnik о пристрастиях публики отвечает кинокритик, доцент Высшей школы экономики, заведующий сектором социальной философии Института философии РАН Александр Павлов.

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