Слушать лучшее: МИА "Россия сегодня" запускает линейку подкастов

МИА "Россия сегодня" запустило собственную линейку подкастов, которые будут публиковаться на сайте. Уже доступны 11 подкастов на разные темы. О дальнейших планах рассказала в эфире радио Sputnik заместитель главного редактора агентства Наталья Лосева.

Забытый формат переживает второе рождение. Социальные темы, культура, спорт, наука – темы подкастов, над которыми работает команда МИА "Россия сегодня". Для скачивания уже доступны 11 подкастов (всего 22 эпизода), но это – только первый этап. Далее новые эпизоды и подкасты будут появляться ежедневно. Таким образом, Международное информационное агентство "Россия сегодня" запустило собственную линейку аудиопроизведений в новом для себя формате.

О проекте, его целях и задачах коллектива в эфире радио Sputnik рассказала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

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