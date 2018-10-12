Перенаселение Земли: когда наступит апокалипсис?

Каждый день, по данным ООН, население Земли увеличивается на 250 тысяч человек. Число живущих на планете людей стремительно приближается к 8 миллиардам. Грозит ли человечеству демографическая катастрофа, обсуждаем в эфире радио Sputnik.

Население Земли, исходя из данных ООН, ежедневно увеличивается на четверть миллиона человек. Только за девять месяцев 2018 года на планете появилось почти 72 миллиона новых жителей. В течение последних ста лет темпы роста численности населения только увеличиваются. Человечество стремительно приближается к отметке в 8 миллиардов.

Футурологи говорят о приближении "демографического апокалипсиса" – когда ресурсы на планете будут истощены настолько, что обеспечить людей чистой водой, продовольствием, одеждой и лекарствами станет невозможно.

Когда наступит такой момент и можно ли предотвратить катастрофу? Об этом в эфире радио Sputnik говорим с социологом, кандидатом философских наук, генеральным директором социологической компании "Башкирова и партнеры" Еленой Башкировой и политологом Андреем Колядиным.

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