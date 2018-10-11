Рыбаков vs Эскин: скандал вокруг назначения верховного судьи США

В США принес присягу новый верховный судья Бретт Кавано. Этому предшествовал громкий скандал. О том, почему это привело к разделению Америки на два лагеря, в эфире радио Sputnik говорят публицист Авигдор Эскин и зампред партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

Затянувшийся на несколько недель процесс назначения на место в Верховном суде США Бретта Кавано разделил избирателей США на два непримиримых лагеря. Все из-за того, что незадолго до слушаний в сенате по его кандидатуре сразу несколько женщин обвинили его в домогательствах. Правда, по их словам, это произошло еще в начале 1980-х годов. Потом эту информацию не подтвердило ФБР, которому пришлось провести собственное расследование.

В американских газетах отмечают, что именно процесс с Кавано имеет большое значение, поскольку может повлиять на исход предстоящих всего через месяц выборов в конгресс США. А попытки очернить кандидатов с помощью историй из далекого прошлого становятся, по мнению СМИ, новым трендом политической борьбы.

Так почему ситуация с назначением Кавано, которому припомнили историю 35-летней давности, всколыхнули общество? В эфире радио Sputnik об этом спорят публицист Авигдор Эскин и заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

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