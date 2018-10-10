Жить спортом: чем обернутся недавние околоспортивные скандалы?

Сначала драка Нурмагомедова с Макгрегором после боя, потом футболисты Кокорин и Мамаев спровоцировали скандал, устроив драку в кафе. Спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов – о возможных последствиях для спортсменов.

Руководство футбольного клуба "Краснодар" обратилось в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) с заявлением о расторжении контракта с футболистом команды Павлом Мамаевым. Ранее появилась информация, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, являющиеся игроками клубов Российской премьер-лиги "Зенит" и "Краснодар", соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака. На следующий день стало известно об еще одном инциденте с участием футболистов – нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее произошел еще один скандал: сразу после окончания боя с Конором Макгрегором, в котором Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, российский спортсмен вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. После чего Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд. Позже россиянин извинился за свое поведение.

Спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов рассказывает о том, чем для спортсменов могут обернуться драки вне спорта.

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