Жить спортом: российские хоккеисты в новом сезоне НХЛ

За океаном стартовал 102-й сезон Национальной хоккейной лиги. Чего ждать от российских хоккеистов в предстоящем регулярном чемпионате, рассказывает спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов.

Очередной, 102-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартовал четырьмя матчами. В первый день чемпионата "Торонто" сыграл с "Монреалем", "Вашингтон" – с "Бостоном", "Ванкувер" принял "Калгари", а "Сан-Хосе" – "Анахайм".

Впервые в клубной истории завоевавший Кубок Стэнли "Вашингтон", в котором играют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в новом сезоне постарается отстоять титул. В межсезонье команде удалось практически полностью сохранить чемпионский состав (18 из 20 игроков, участвовавших в последней игре прошлого сезона). А главным изменением стала перестановка на тренерском мостике: Барри Тротц принял предложение "Нью-Йорк Айлендерс", а его место занял отработавший четыре года в должности ассистента Тодд Рирден.

Регулярный чемпионат завершится 6 апреля. О том, чего ждут от российских игроков в НХЛ, рассказывает спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов.

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