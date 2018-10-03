Против течения: как пойти наперекор общественному мнению и преуспеть?

Следует ли бояться стать "белой вороной", и есть ли смысл в том, чтобы идти наперекор общественному мнению? Отношение социума к вопросам морали и нравственности постоянно меняется, но кто задает ритм этих изменений? Разбираемся в эфире радио Sputnik.

На севере Индии в 2003 году прошел безальтернативный конкурс красоты: за звание "Мисс Тибет" боролась только одна девушка – двадцатилетняя Церинг Кьи. Она единственная, кто решился пойти наперекор общественному мнению и осуждению со стороны жителей региона – беженцев с Тибета, где подобные мероприятия считаются нарушением общепринятых норм морали. Церинг Кьи получила 2000 долларов США в качестве награды в придачу к титулу "Мисс Тибет" и массу нелестных отзывов от соплеменников.

Так стоит ли идти против общепринятых норм морали и нравственности? И не станет ли мир беднее, если в нем не будет "белых ворон"? Пытаемся разобраться в этом в эфире радио Sputnik вместе с семейным психологом Софией Ахмитсафиной и инженером-конструктором Константином Чайкиным.

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