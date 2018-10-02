"Европейский сепаратизм": можно ли удержать регионы и как это сделать?

Каталония, Шотландия, Северная Ирландия, Страна Басков и Силезия – число регионов, где все громче говорят о независимости, постоянно увеличивается. Проблемы "европейского сепаратизма" и его последствия обсуждаем в эфире радио Sputnik.

Более 40 человек, по предварительным данным медицинских служб, пострадали в Каталонии в результате беспорядков. В понедельник вечером в автономном сообществе проходили массовые акции протеста в связи с первой годовщиной референдума о независимости, который в Мадриде считают незаконным. Вечером в Барселоне радикалы снесли полицейские кордоны у здания регионального парламента, кроме того, они осаждали представительство Национальной полиции, бросая в каталонских силовиков бутылки и банки. Митингующие строили баррикады, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры. Полиция применила силу, в том числе резиновые дубинки и страйкбольное оружие.

Но о стремлении к независимости в последние годы заявляют не только в Каталонии. Сторонники отделения набирают популярность в Силезии, Шотландии и других европейских провинциях. К чему может привести "европейский сепаратизм" и насколько он силен, в эфире радио Sputnik разбираемся со старшим преподавателем кафедры интеграционных процессов МГИМО Еленой Масловой и директором Института инструментов политического анализа Александром Шпунтом.

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