Международный день права знать отмечают 28 сентября

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Каждый имеет право на доступ к информации. Но вся ли информация нужна? В студии радио Sputnik – руководитель общественного проекта "Инициатива из России" Юлия Серебрянская и член исполкома Международной федерации журналистов Тимур Шафир.