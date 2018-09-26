Лейсан Дусаева: ораторскому искусству нужно учиться всю жизнь

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Самую длинную речь, занесенную в Книгу рекордов Гиннесса, произнес Фидель Кастро. Она длилась 4 часа 29 минут. О том, как "зацепить" аудиторию и удержать ее внимание, в эфире радио Sputnik рассказала тренер по ораторскому искусству Лейсан Дусаева.