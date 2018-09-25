Капьев о новой книге Пелевина: много вопросов, которые волнуют нас

Почему новый роман Виктора Пелевина понравится молодым девушкам? И какие книги надо читать, чтобы стать счастливым? На эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik отвечает гендиректор российского издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

Новый роман Виктора Пелевина "Тайные виды на гору Фудзи" выйдет 27 сентября. В книге много вопросов, которые близки современному человеку, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

"Новая книга Пелевина очень сильно отличается от последних романов, она максимально в текущем контексте: санкции, судьбы российских девушек, бизнес, Сколково. Очень много вопросов, которые близки современному человеку, которые волнуют нас. И я считаю, что эта книга будет для Пелевина прорывом с точки зрения аудитории. Мы обычно продаем 150-200 тысяч экземпляров Пелевина, но эта книга, мне кажется, будет интересна гораздо большему количеству читателей. В том числе она будет близка и понятна современным девушкам", – рассказал Евгений Капьев.

В интервью также речь идет о том, какие русские книги скупают китайские издатели, можно ли продать рукопись за миллион долларов и как написать международный бестселлер в России.

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