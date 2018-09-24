Жить спортом: виски, Тимати, Кадыров – это точно UFC?

17 0 0

Самый ожидаемый бой – Конор Макгрегор против Хабиба Нурмагомедова – состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Можно ли смотреть это детям? Рассуждает спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов.