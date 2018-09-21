"Черный октябрь" 1993 года: к чему пришла Россия 25 лет спустя?

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Россия и лихие 90-е. Четверть века прошло после расстрела Верховного Совета. Вспоминаем события октября 1993 года на радио Sputnik с гендиректором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым и проректором Финансового университета при Правительстве РФ Алексеем Зубцом.