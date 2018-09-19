Где грань между врачебной ошибкой и халатностью?

Имеет ли врач право на ошибку? Как сохранить баланс в защите интересов пациентов и врачей? Какие ошибки случаются чаще? На эти вопросы в эфире радио Sputnik отвечает президент Лиги защиты пациентов, эксперт РАН Александр Саверский.

Официальную статистику врачебных ошибок в России не ведет никто. Но по подсчетам общественных организаций, именно по вине медиков каждый год из жизни уходит порядка 50 тысяч человек. И, к сожалению, число врачебных ошибок только растет, говорит президент Лиги защиты пациентов, эксперт РАН Александр Саверский.

"Их точно меньше не становится. А по данным Следственного комитета, проблем становится больше. (Председатель Следственного комитета РФ Александр) Бастрыкин объявил в этом году, что за пять лет в три раза увеличилось количество жалоб к ним – с двух до шести тысяч. Но на самом деле шесть тысяч это – ничто, потому что, по данным страховых компаний, дефектов медпомощи, а мы различаем дефекты медпомощи и ошибку, так вот этих дефектов – примерно 10% в структуре всей медицинской помощи. Чтобы было понятно – у нас порядка 40 миллионов госпитализаций и 10% от них – это четыре миллиона дефектов только в стационарном звене", – рассказал Александр Саверский.

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