В отпуск на Луну: когда космический туризм станет доступен каждому?

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Подождите пару десятков лет, и полет в космос для легкой прогулки или даже отпуска станет реальностью. В гостях радио Sputnik сотрудник российской частной космической компании Dauria Aerospace Виталий Егоров и гендиректор компании "КриоРус" Валерия Удалова.