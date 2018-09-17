Ходящие во сне: правда и мифы о сне и лунатизме

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Почему люди ходят во сне? Связано ли это с влиянием луны? И стоит ли гуляющих во сне считать безумцами? В эфире радио Sputnik разбираемся вместе с врачом-психотерапевтом высшей категории Александром Федоровичем и врачом-сомнологом Еленой Царевой.