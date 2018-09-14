Ток-шоу на телевидении: срежиссированы ли скандалы?

Сразу несколько скандалов произошло на этой неделе на российских федеральных телеканалах. Сначала ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта. Потом депутаты Госдумы Владимир Жириновский и Александр Хинштейн устроили перепалку в перерыве во время записи программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". При этом пользователи соцсетей больше внимания уделили самому скандалу, чем теме передачи.
Но не были ли эти скандалы заранее прописаны в сценариях ради увеличения рейтинга? Продюсер телеканалов "Звезда" и РЕН ТВ Ирина Апрельская и лидер движения "Гражданское право" Павел Пятницкий в эфире радио Sputnik раскрывают некоторые секреты современных телевизионных шоу.
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