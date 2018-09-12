Эвтаназия – милосердие или убийство?

В Бостоне открылся XVII Международный конгресс, посвященный изучению боли. Одна из тем – проблемы паллиативной медицины, этическая сторона эвтаназии. Аргументы "за" и "против" добровольного ухода из жизни пытаемся найти в эфире радио Sputnik.

Ассоциация по изучению боли проводит Международный конгресс уже в семнадцатый раз. В этом году – с 12 по 16 сентября – в Бостоне будут говорить о новых методах борьбы с болевым синдромом, более точном определении интенсивности боли. Среди тем, которые планируется обсудить – развитие паллиативной медицины и этическая сторона эвтаназии.

Аргументы "за" и "против" в прямом эфире радио Sputnik обсуждаем вместе с клиническим психологом, автором книги "Как жить, чтобы жить хотелось" Александром Державиным.

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