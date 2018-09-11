Теракты 11 сентября: почему события по-прежнему окутаны завесой тайны?

В США – траурные мероприятия по случаю годовщины терактов 11 сентября. Дональд Трамп продлил режим ЧП в стране еще на год. А события тех дней до сих пор окутаны многочисленными теориями заговора. Насколько они обоснованы, рассуждаем в эфире радио Sputnik.

Траурные мероприятия по случаю 17-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года проходят сегодня в США. Накануне президент Дональд Трамп продлил еще на один год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после атаки террористов. Введение ЧП дает президенту дополнительные юридические полномочия.

Чрезвычайное положение было введено в США спустя три дня после того, как экстремисты захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Еще один захваченный самолет рухнул в штате Пенсильвания. В общей сложности в результате терактов погибли около 3 тысяч человек.

События тех дней до сих пор окутаны многочисленными теориями заговора, политологи говорят об иранском и афганском следе и даже о заинтересованности правительства США. О том, насколько обоснованы эти теории, в эфире радио Sputnik обсуждают политолог Александр Асафов и политический аналитик Таймур Двидар.

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